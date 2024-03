Stand: 28.03.2024 10:37 Uhr Senior überholt E-Scooter und prallt gegen Verkehrsschild

Bei einem Unfall in Lüneburg hat sich ein 76-jähriger Fahrradfahrer am Mittwoch schwere Kopfverletzungen zugezogen. Nach Polizeiangaben überholte der Mann auf dem Radweg einen E-Scooter und stieß anschließend gegen ein Verkehrsschild. Er sei gestürzt und so schwer verletzt worden, dass er in ein Krankenhaus kam. Der 76-Jährige habe keinen Fahrradhelm getragen, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Beamten suchen nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer (04131) 83 06 22 15 entgegengenommen.

