Scheeßel: Oldtimer-Trecker bei Feuer in Lagerhalle verbrannt

Stand: 02.03.2022 09:34 Uhr

Am Dienstagabend sind beim Brand einer Lagerhalle in Scheeßel (Landkreis Rotenburg) zwei alte Traktoren verbrannt. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften kämpfte bis in die Nacht gegen die Flammen.