Stand: 18.01.2024 08:11 Uhr Polizei fahndet öffentlich nach unbekanntem Schläger

Nach einem gewalttätigen Angriff im Herbst in Dibbersen (Landkreis Harburg) fahndet die Polizei nun öffentlich nach dem unbekannten Täter. Den Angaben zufolge hatte der Mann am 8. Oktober an einer Tankstelle aus nichtigem Anlass einen Kunden niedergeschlagen und schwer verletzt. Es gibt Aufnahmen des Unbekannten aus einer Überwachungskamera. Die Polizei veröffentlichte daraus ein Foto. Der Mann hat verschiedene Tätowierungen. Wer Hinweise zu ihm geben kann, wird gebeten, sich beim Zentralen Kriminaldienst in Buchholz unter der Telefonnummer (04181) 28 50 zu melden.

