Vandalismus im Büsenbachtal gefährdet Feenteiche

Im beliebten Naherholungsgebiet Büsenbachtal südlich von Buchholz in der Nordheide haben Unbekannte erhebliche Schäden angerichtet. Der Landkreis Harburg spricht von einem "Bild der Zerstörung" an den sogenannten Feenteichen. Gleich zweimal in den vergangenen Wochen hätten die Unbekannten an der Stauanlage für die Teiche Boden abgegraben und massive Findlinge verrückt. In der Folge floss das Wasser teilweise ab. Der Landkreis Harburg hat Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet. Die Täter hätten das gesamte Biotop in Gefahr gebracht, heißt es. Gerade jetzt im Frühjahr seien die Folgen fatal: Die Teiche seien wichtig, damit Molche und Frösche sich vermehren können. Mittlerweile sind die Schäden repariert. Am Himmelfahrtswochenende werden im Büsenbachtal wieder viele Besucher erwartet. Der Landkreis appelliert an alle, Rücksicht auf die Natur zu nehmen.

