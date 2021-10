Polizei erschießt Mann in Flüchtlingsunterkunft in Harsefeld Stand: 04.10.2021 11:58 Uhr Die Polizei hat in der Nacht zu Montag in einer Flüchtlingsunterkunft in Harsefeld (Landkreis Stade) einen Mann erschossen. Die Staatsanwaltschaft Stade ermittelt nun wegen Totschlags.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler sollte der 40 Jahre alte Mann in eine Psychiatrie eingewiesen werden, weil er sich zuvor auffällig verhalten habe. Als Beamte ihn in der Nacht abholen wollten, soll der Mann sie mit einem Messer angegriffen haben. Daraufhin fielen Schüsse.

Mann stirbt im Krankenhaus

Laut Staatsanwaltschaft erlitt der 40-Jährige schwere Verletzungen. Er starb später in einem Krankenhaus. Es müsse nun geklärt werden, ob die Beamten in Notwehr gehandelt haben, hieß es. Im Landkreis Stade ist es der zweite Vorfall, bei dem ein Flüchtling bei einem Polizeieinsatz ums Leben gekommen ist. Vor zwei Jahren war in Bützfleth ein 19-Jähriger erschossen worden.

