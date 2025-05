Stand: 06.05.2025 10:29 Uhr Harsefeld: Linienbus mit Schülern an Bord fängt Feuer

Ein Linienbus auf dem Weg zur Schule hat am Montagmorgen in Harsefeld (Landkreis Stade) plötzlich Feuer gefangen. Nach Angaben der Polizei entdeckte der Busfahrer gegen 7 Uhr Rauch am Heck des Busses und steuerte die nächste Haltestelle an. Nach dem Aussteigen habe der Mann Flammen aus dem Motorraum schlagen sehen, so die Polizei. Zu dem Zeitpunkt befanden sich etwa 15 Schülerinnen und Schüler im Bus. Der Busfahrer geleitete sie nach draußen, dann begann er, das Feuer zu löschen. Die Feuerwehr übernahm die abschließenden Löscharbeiten. Verletzt wurde niemand.

Weitere Informationen Mein Einsatz - der NDR Feuerwehr-Podcast Im Podcast „Mein Einsatz“ sprechen Freiwillige Feuerwehrleute mit NDR Reporter Torben Hildebrandt und Feuerwehrfrau Theresa Balzer über Einsätze, die sich ins Gedächtnis eingebrannt haben. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Feuerwehr