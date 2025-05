Stand: 05.05.2025 13:43 Uhr Azubis in Lüneburg: Bewerbungsgespräche im Riesenrad

Es ist ein ungewöhnlicher Ort, um einen Ausbildungsplatz zu finden: Junge Menschen konnten am Montag in Lüneburg mit möglichen Arbeitgebern eine Runde im Riesenrad drehen. Innerhalb der zehnminütigen Fahrt hatten beide Seiten die Chance, sich vorzustellen und einander kennenlernen. Für das „Azubi-Wheel-Dating“ wurde das Riesenrad auf dem Lüneburger Frühlingsmarkt genutzt. Insgesamt 38 Unternehmen waren in diesem Jahr dabei. Jugendliche Interessierte konnten auch spontan mit ihren Bewerbungsunterlagen vorbeikommen. Nach Angaben der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade war das Event im vergangenen Jahr sehr erfolgreich. Es seien zahlreiche Gespräche geführt worden, die dann in Ausbildungsverträgen mündeten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lüneburg Lehrstellen Handwerk