Pfadfinder machen sich bei Jubiläumsfeier fit für die Zukunft Stand: 10.09.2022 11:21 Uhr Von wegen antiquiert: Der Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP) in Niedersachsen feiert am Wochenende in Bad Fallingbostel sein 50-jähriges Bestehen - und freut sich über steigendes Interesse.

Die Zahl der Mitgliedsanträge sei in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen, sagte Noah Stein vom BDP dem NDR in Niedersachsen. Ein Grund sei die Corona-Pandemie: Nach der langen Zeit mit Online-Unterricht und ohne viel Kontakt würden sich viele Jugendliche wieder nach echten Erlebnissen draußen in der Natur sehnen. Aktuell zählt der niedersächsische Landesverband der Pfadfinderinnen und Pfadfinder mehr als 2.400 Mitglieder. Bundesweit sind bei der größten nicht-kirchlichen Pfadfinder-Organisation rund 30.000 Menschen aktiv.

VIDEO: 7 Tage ... unter Pfadfindern (09.09.2020) (30 Min)

Pfadfinder wollen sich für die Zukunft aufstellen

Bei dem Jubiläumstreffen an diesem Wochenende in Bad Fallingbostel (Heidekreis) soll es auch um die Zukunft des Pfadfinder-Brauchs gehen. Ein Workshop dreht sich zum Beispiel um die Frage: Wie können die Freizeiten von Pfadfindern barrierefrei werden? Außerdem soll diskutiert werden, wie eine angemessene Arbeit der Pfadfinder in den sozialen Netzwerken aussehen kann - denn auch in der digitalen Welt wollen die Pfadfinder in Zukunft präsenter sein.

