Stand: 05.11.2021 10:00 Uhr "Orden der aufgehenden Sonne" für Lüneburgs Ex-OB Mädge

Lüneburgs langjährier Oberbürgermeister Ulrich Mädge (SPD) erhält eine der höchsten japanischen Auszeichnungen für kulturellen und gesellschaftlichen Einsatz. Er hat sich nach Angaben des Japanischen Generalkonsulats in Hamburg außergewöhnlich stark für die Städtepartnerschaft mit Naruto eingesetzt. Im Jahr 2018 war er bereits als erster Nicht-Japaner zum Ehrenbürger ernannt worden. Der Orden, den Lüneburgs ehemaliges Stadtoberhaupt in den kommenden Wochen in Hamburg verliehen bekommen soll, trägt den bildhaften Titel "Orden der aufgehenden Sonne, goldene Strahlen mit Rosette."

