Stand: 25.03.2022 15:18 Uhr OVG Lüneburg: Maskenpflicht in Diskotheken bleibt bestehen

In Diskotheken und Clubs in Niedersachsen muss weiter mit Maske getanzt werden. Das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg hat den Antrag eines Osnabrücker Diskobetreibers abgelehnt. Der Mann hatte gefordert, die Maskenpflicht auszusetzen. Zur Begründung heißt es, auf Sitzplätzen müsse keine Maske getragen werden. Und damit würden Diskotheken, Clubs oder Shisha-Bars mit der Gastronomie gleichbehandelt. Die Masken sei außerdem eine notwendige Schutzmaßnahme, angesichts der momentan hohen Infektionslage.

