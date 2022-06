Stand: 09.06.2022 07:38 Uhr Neun-Euro-Ticket: Metronom schränkt Fahrradmitnahme ein

Das Eisenbahnverkehrsunternehmen Metronom schränkt die Mitnahme von Fahrrädern auf mehreren Strecken ein. Auf der Linie RE4/RB41 zwischen Bremen und Hamburg ist die Fahrradmitnahme von Freitag, 15 Uhr bis Sonntag, 22 Uhr, bis auf Weiteres ausgeschlossen. Zwischen Hamburg und Uelzen werden überhaupt keine Räder mehr mitgenommen. Der Grund sind die absehbar deutlich erhöhten Fahrgastzahlen im Zusammenhang mit dem Neun-Euro-Ticket. Damit will das Unternehmen Konsequenzen aus dem Pfingstwochenende ziehen, an dem die Züge teilweise so voll waren, dass Fahrgäste nicht mitgenommen werden konnten.

