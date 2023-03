Stand: 07.03.2023 18:14 Uhr Nach einem Monat: CDU-Politiker in Seevetal aus Koma erwacht

Der CDU-Lokalpolitiker Jörg Hartmann ist aus dem künstlichen Koma erwacht, in das er Anfang Februar versetzt wurde. In der Nacht zum 5. Februar hatte ein Autofahrer den 39-Jährigen mit schweren Kopfverletzungen am Straßenrand gefunden. Der stellvertretende CDU-Vorsitzende in Seevetal wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ging zunächst von einem Unfall aus. Ein behandelnder Arzt im Krankenhaus kam nach Informationen des NDR Niedersachsen jedoch zu dem Schluss, dass die Verletzungen auch durch Fremdeinwirkung entstanden sein könnten. Der Gesundheitszustand des Politikers sei noch nicht so stabil, dass der 39-Jährige hätte befragt werden können, teilte die Staatsanwaltschaft Lüneburg nun mit. Auch die Ergebnisse des rechtsmedizinischen Gutachtens stünden noch aus. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Totschlags gegen Unbekannt.

