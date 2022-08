Stand: 09.08.2022 13:16 Uhr Nach Cyberangriff: IHK Stade und Lüneburg weiter offline

Nach einem Cyberangriff auf die Industrie- und Handelskammern in Deutschland dauern die Probleme weiter an. Die Kammern in Stade und Lüneburg sind weiter nur telefonisch zu erreichen. Mails und Online-Auftritt funktionieren nicht mehr. Wann die IT-Systeme wieder hochgefahren werden können, steht noch nicht fest, wie ein Sprecher der IHK in Emden sagte. Cybercrime-Spezialisten aus Nordrhein-Westfalen ermitteln in dem Fall.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 09.08.2022 | 13:30 Uhr