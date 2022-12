Stand: 05.12.2022 14:50 Uhr Nach Brandserie: Rotenburger Polizei gründet Ermittlungsgruppe

Nach mehreren Fällen von Brandstiftung im Altkreis Rotenburg und im Zevener Raum in der vergangenen Woche hat die Polizei im Landkreis nun die Ermittlungsgruppe "Hohenesch" gegründet. Wie ein Sprecher mitteilte, ähneln sich alle Fälle. Die Brandermittler würden bei mindestens zehn Taten mögliche Zusammenhänge sehen. Die Polizei vermutet, dass die Serie Mitte Oktober mit dem Brand eines Autos in Zeven begonnen haben könnte. Es folgten weitere Auto-Brände, unter anderem in Visselhövede und auf dem Pendlerparkplatz an der Anschlussstelle der A1 in Stuckenborstel. Zuletzt wurden in der Nacht zum Sonntag im Gewerbegebiet Hohenesch zwischen Rotenburg und Waffensen auf dem Gelände einer Autoverwertung 37 Altfahrzeuge zerstört. Insgesamt summiert sich der Gesamtschaden aller Brände den Angaben zufolge auf mindestens eine halbe Million Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Rotenburg unter der Telefonnummer (04261) 94 78 10 entgegen.

