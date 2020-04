Stand: 19.04.2020 10:40 Uhr - Hallo Niedersachsen

NDR Sondersendung: Gedenken in Bergen-Belsen

Eigentlich sollte der 75. Jahrestag der Befreiung des KZ Bergen-Belsen in diesem Jahr mit rund 5.000 Gästen und rund 120 Überlebenden begangen werden. Doch wegen der Corona-Pandemie fällt die Zeremonie kleiner aus - mit nur wenigen geladenen Gästen. Zu der Kranzniederlegung im kleinen Kreis wird neben Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), der eine Ansprache zum Gedenken an die Opfer halten wird, auch Landtagspräsidentin Gabriele Andretta erwartet. Der NDR überträgt die Zeremonie heute ab 13 Uhr in einer Sondersendung.

Große Feierlichkeiten werden 2021 nachgeholt

Außerdem werden teilnehmen: der stellvertretende Ministerpräsident Bernd Althusmann (CDU), Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) und die Fraktionsvorsitzenden Hanne Modder (SPD), Dirk Toepffer (CDU), Julia Willie Hamburg (Bündnis 90/Die Grünen), Stefan Birkner (FDP). Ebenso Michael Fürst, Präsident des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden, und Jens-Christian Wagner, Geschäftsführer der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten.

Die Feierlichkeiten im großen Rahmen sollen im kommenden Jahr nachgeholt werden, teilten die niedersächsichen Gedenkstätten mit. Dann sollen auch die Überlebenden anreisen.

Mehr als 52.000 Menschen sterben im Lager

Bergen-Belsen ist weltweit ein Symbol für die Verbrechen der Deutschen in der NS-Zeit. Die Wehrmacht errichtete 1940 rund 60 Kilometer nordöstlich von Hannover ein Kriegsgefangenenlager. Im April 1943 übernahm die SS Teile des Geländes für ein Konzentrationslager. In Bergen-Belsen starben mehr als 52.000 KZ-Häftlinge und rund 20.000 Kriegsgefangene.

Die Woche der Befreiung auf NDR.de

NDR Niedersachsen widmet sich der Geschichte Bergen-Belsens in der Woche des 75. Jahrestages der Befreiung unter anderem in einem Ticker auf dem Twitter-Account von NDR Niedersachsen, in dem die letzten Tage des KZ nacherzählt werden. Die Täter rückt ein Visual Storytelling in den Fokus. Welche Menschen begingen solch fürchterliche Verbrechen? Wie ging es nach dem Krieg für sie weiter? Konnten sie bestraft werden? Stellvertretend für viele von ihnen wird die Geschichte von Adolf Haas erzählt, der der erste KZ-Kommandant von Bergen-Belsen war.

