NABU warnt: Zahl der Eulen in Niedersachsen nimmt ab Stand: 11.11.2024 16:02 Uhr In Niedersachsen gibt es offenbar immer weniger Eulen. Davor warnt der Naturschutzbund Deutschland (NABU) im Landkreis Uelzen. Die Bruten bei Schleiereulen sind demnach stark zurück gegangen.

Rund 360 Junge habe der NABU in den Nistkästen gezählt, sagte ein Sprecher dem NDR Niedersachsen. 2019 seien es fast dreimal so viele gewesen. Grund ist laut NABU Starkregen im Frühjahr und als Folge zu wenig Futter für die Eulen. Durch die Regenmengen seien viele Feldmäuse ertrunken und damit eine Nahrungsquelle für Eulen weggefallen. Außerdem hätten Landwirte erst spät ihre durchnässten Felder befahren können - dadurch sei die Vegetation sehr hoch gewesen und die verbliebenen Mäuse hätten sich somit gut verstecken können.

Kaum Fettgewebe - NABU hofft auf milden Winter

Ein weiteres Problem ist laut NABU, dass es - vor allem in Neubaugebieten - immer weniger geschützte Brutplätze für die Vögel gebe. Allerdings bieten Landwirte demnach in Kooperation mit der Umweltorganisation an vielen Orten Brutplätze in ihren Scheunen an. Der NABU hofft nun auf einen nicht zu harten Winter, da die Schleiereulen in diesem Jahr wenig Fettgewebe anlegen konnten.

