Stand: 11.12.2019 20:29 Uhr NABU meldet Rekordzahl an jungen Schleiereulen

Tierschützer haben in diesem Jahr so viele junge Schleiereulen gezählt wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Wie der Naturschutzbund (NABU) mitteilte, wurden allein im Oldenburger Land 1.150 Jungtiere gesichtet. In früheren Spitzenjahren sei gerade einmal die 500er-Marke durchbrochen worden. Die Zahlen aus der Region zwischen der Nordsee und den Dammer Bergen sollen auf ganz Niedersachsen übertragbar sein. Der NABU führt das erfolgreiche Brutjahr darauf zurück, dass in den vergangenen beiden Sommern mehr Feldmäuse als üblich überlebt hätten. Sie sind das Hauptnahrungsmittel der Schleiereulen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 11.12.2019 | 14:00 Uhr