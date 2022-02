Munster: Ermittlungen gegen Soldaten wegen Volksverhetzung Stand: 09.02.2022 10:24 Uhr Die Lüneburger Staatsanwaltschaft hat drei Ermittlungsverfahren gegen Soldaten eingeleitet, die bei der Nato-Mission in Litauen mit rechtsradikalen Parolen aufgefallen sind. Auch die Bundeswehr ermittelt.

In einem Verfahren ginge es um den Verdacht der versuchten Unterdrückung von Beschwerden und der entwürdigenden Behandlung von Untergebenen, bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Lüneburg. In zwei weiteren Verfahren wird wegen Volksverhetzung, ausländerfeindlicher und antisemitischer Äußerungen sowie Holocaust-Leugnung ermittelt. Ein Verfahren wegen sexueller Nötigung war dagegen bereits im vergangenen Jahr eingestellt worden, weil der Tatverdacht nicht hinreichend gewesen sei.

VIDEO: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Soldaten aus Munster (1 Min)

Bundeswehr ermittelt weiter in fünf Fällen

Das Nachrichtenmagazin der Spiegel hatte zuerst über die Taten der Soldaten berichtet, die sich auf einer Party im April vergangenen Jahres in einem Hotel zugetragen haben sollen. Die Bundeswehr hatte nach Bekanntwerden der Vorfälle den Panzergrenadierzug aus Litauen abgezogen. Zwei Soldaten sind vorzeitig entlassen worden. Gegen zwei Soldaten wurden laut Aussage der Bundeswehr disziplinarische Maßnahmen verhängt. Bei drei Soldaten hätten sich die Vorwürfe nicht bestätigt, sagte ein Sprecher des Heeres in Munster. Gleichzeitig gab er bekannt, dass die Vorfälle in Litauen die Bundeswehr weiter beschäftigen: Fünf Vorermittlungen zu gerichtlichen Verfahren liefen noch.

