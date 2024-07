Mehr als 160 Kilogramm Amphetamin bei Durchsuchungen gefunden Stand: 03.07.2024 11:57 Uhr Ermittler der Polizei haben am Dienstagmorgen bei Durchsuchungen im Landkreis Lüneburg mehr als 160 Kilogramm Amphetamin gefunden - im Wert von über einer Million Euro. Drei Personen wurden festgenommen.

Spezialkräfte der Polizei hatten am Dienstagmorgen mit Diensthunden vier Wohnungen in den Samtgemeinden Amelinghausen und Ilmenau im Landkreis Lüneburg durchsucht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Neben dem Amphetamin entdeckten die Ermittler demnach auch weitere nicht geringe Mengen Betäubungsmittel sowie umfangreiches Beweismaterial für unerlaubten Drogenhandel. Der Schwarzmarktwert der gefundenen Betäubungsmittel von mehr als einer Million Euro unterstreiche den enormen Umfang des kriminellen Netzwerks, so die Polizei Lüneburg.

Mutmaßliches Täter-Trio gefasst

Bei den Durchsuchungen waren der Polizei zufolge zwei Männer im Alter von 21 und 19 Jahren sowie eine 26-jährige Frau in ihren Wohnungen oder der unmittelbaren Umgebung festgenommen worden. Sie stehen demnach im Verdacht, im Landkreis Lüneburg in erheblichem Umfang mit Amphetamin und Marihuana gehandelt zu haben.

Tatverdächtige wieder auf freiem Fuß

Nach ihrer Festnahme wurden die Tatverdächtigen in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ursache dafür seien fehlende Gründe für eine Untersuchungshaft, so die Polizei. Polizei und die Staatsanwaltschaft Lüneburg versuchen nun alle Aspekte des Falls aufzuklären und weitere mögliche Beteiligte zu identifizieren.