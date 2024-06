Stand: 27.06.2024 12:45 Uhr Razzia wegen versuchten Mordes und Brandstiftungen in Peine

Die Polizei hat am Donnerstag drei Personen wegen des Verdachts des versuchten Mordes und der besonders schweren Brandstiftung festgenommen. Sie sollen mehrmals Brände in einem Wohnhaus in Peine gelegt zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Hildesheim gemeinsam mit. Die Taten ereigneten sich im März und April. Betroffen war jeweils eine Familie in Peine. Im Zuge der Festnahmen durchsuchten Einsatzkräfte mehrere Wohnungen und Geschäfte in Ilsede (Landkreis Peine), Isernhagen, Laatzen (Region Hannover), Hannover und in Nordrhein-Westfalen. Gegen die drei Verdächtigen wurden Haftbefehle erlassen. Sie sollen im Laufe des Tages einem Richter vorgeführt werden.

