Stand: 28.06.2024 14:58 Uhr Rauschgifthandel? Durchsuchungen im Landkreis Rotenburg

Die Polizei hat in Bremervörde und Gnarrenburg im Landkreis Rotenburg in dieser Woche fünf Objekte durchsucht und zwei Männer im Alter von 26 und 43 Jahren festgenommen. Wie die Ermittler am Freitag mitteilten, wurden bei den Einsätzen am Mittwoch Drogen sowie mehrere Beweismittel sichergestellt. Außerdem wurde ein Pkw eines Tatverdächtigen "in amtliche Verwahrung genommen", so ein Polizeisprecher. Gegen beide Verdächtige ermitteln die Beamten eigenen Angaben zufolge seit Anfang des Jahres wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Rauschgifthandels. Der 43-Jährige wurde demnach später wieder freigelassen, der 26-Jährige kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min