Lühe-Hochwasser: Flutopfer werden entschädigt Stand: 22.09.2023 06:00 Uhr Rund eineinhalb Jahre nach der Lühe-Flut im Landkreis Stade werden die Betroffenen entschädigt. Heute reist Umweltminister Meyer nach Steinkirchen, um über die finanziellen Hilfen zu informieren.

Das Land Niedersachsen stellt eine Million Euro zur Verfügung. Laut Umweltministerium sollen damit alle entstandenen Schäden an der Lühe beglichen werden. In Steinkirchen informiert Umweltminister Christian Meyer (Grüne) heute die Anwohner, deren Grundstücke überschwemmt wurden, über das Konzept der Landesregierung. Noch in diesem Jahr sollen die Entschädigungen ausgezahlt werden. Finanzielle Hilfen gibt es aber nur für die Betroffenen, bei denen nicht bereits eine Versicherung die Schäden übernommen hat.

VIDEO: Meyer: "Wir müssen massiv in Hochwasserschutz investieren" (20.04.2023) (1 Min)

Sturmflut beschädigte Keller, Autos und Boote

Im Mai vergangenen Jahres war die Lühe bei einer Sturmflut über die Ufer getreten, weil das Lühesperrwerk nicht rechtzeitig geschlossen wurde. Die angrenzenden Grundstücke wurden überflutet. Dutzende Keller liefen voll, auch Autos, Anleger und Boote wurden beschädigt. Beim Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) gingen mehr als 70 Schadensmeldungen ein.

