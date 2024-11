Stand: 18.11.2024 09:21 Uhr Auto prallt frontal gegen Baum - Fahrer eingeklemmt

Bei einem Verkehrsunfall in Hemslingen (Landkreis Rotenburg) ist am Freitagabend ein Mensch schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam ein Auto gegen 22 Uhr auf der B71 von der Straße ab, streifte einen Baum und prallte anschließend frontal gegen eine Birke. Der Fahrer wurde im Fahrzeugwrack eingeklemmt. Die alarmierten Rettungskräfte setzten hydraulische Rettungsgeräte ein, um den schwer verletzten Mann zu befreien. Er erhielt vor Ort medizinische Versorgung durch den Rettungsdienst und einen Notarzt. Zur Unfallursache äußerten sich Polizei und Feuerwehr bislang nicht. An dem Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Hemslingen-Söhlingen, Bothel und Rotenburg beteiligt. Die B71 wurde für die Rettungsmaßnahmen voll gesperrt. Erst am Donnerstag war ein 25-Jähriger auf der B71 bei Rotenburg bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

