Stand: 16.11.2024 10:41 Uhr Fahranfänger prallt mit Auto gegen Baum - fünf Schwerverletzte

In der Nähe von Hameln (Landkreis Hameln-Pyrmont) sind am Freitag fünf Menschen, darunter vier Minderjährige, bei einem Autounfall schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein 18-jähriger Fahranfänger mit leicht überhöhter Geschwindigkeit auf einer Kreisstraße unterwegs, als das Fahrzeug von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Sowohl der Fahrer als auch seine vier Mitfahrer im Alter von 15 bis 17 Jahren erlitten schwere Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min