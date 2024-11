Stand: 13.11.2024 10:27 Uhr Lebensgefahr nach Autounfall: Mann rammt Baum

In Esterwegen (Landkreis Emsland) ist am Dienstagabend ein 41-Jähriger auf der Surwolder Straße lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann hatte laut Polizei die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war gegen einen Baum geprallt. Ein Passant entdeckte den eingeklemmten und zunächst regungslosen Fahrer und alarmierte die Rettungskräfte. Die Feuerwehr befreite den Mann aus dem Wrack. Er wurde lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass der Mann möglicherweise betrunken war, deshalb wurde dem 41-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Die Polizei ermittelt.

