Stand: 15.11.2024 08:25 Uhr Rotenburg: 25-Jähriger stirbt nach schwerem Unfall auf der B71

Am Donnerstag hat ein 25-Jähriger auf der B71 in Rotenburg einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Nach Angaben der Polizei kam der Autofahrer nach einer Kollision mit einem Lkw ins Krankenhaus. Dort erlag er seinen Verletzungen wenig später. Der Mann war laut Polizei mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Bundesstraße unterwegs. Er verlor den Angaben zufolge auf Höhe der Von-Düring-Kaserne die Kontrolle über seinen Wagen und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Lkw. Dessen 45-jähriger Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min