Stand: 20.10.2021 11:11 Uhr Konzept für die Este: Mehr Hochwasserschutz für Altes Land

Die Landkreise Harburg und Stade erhalten heute ein Hochwasserschutzkonzept für die Este. Die Landräte beider Kreise und Buxtehudes Bürgermeisterin Katja Oldenburg-Schmidt (parteilos) nehmen das Konzept am Nachmittag in Empfang. Ein Ingenieurbüro hat das Konzept gemeinsam mit der Technischen Universität Hamburg ausgearbeitet. Wie erste Schritte am Fluss Este umgesetzt werden, um den Hochwasserschutz zu verbessern, will die Stadt Buxtehude nach eigenen Angaben im Anschluss bekannt gegeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 20.10.2021 | 09:30 Uhr