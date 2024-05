Missbrauchs-Netzwerk: Uni Lüneburg startet Aufklärung um Professor Stand: 08.05.2024 16:32 Uhr Der Lüneburger Professor Herbert Colla war Teil eines pädophilen Netzwerkes sexuellen Missbrauchs. Die Uni Lüneburg will nun die Aufklärung des Falls aktiv voranbringen.

Die Universität Lüneburg will eine unabhängige Expertenkommission berufen. Sie soll weitere Aufklärung bringen im Fall des inzwischen verstorbenen Professors Herbert Colla, der in den 80er Jahren Teil eins pädophilen Netzwerks war, in dessen Mittelpunkt der hannoversche Sozialpädagoge Helmut Kentler stand. Die Kommission soll dabei auch Collas wissenschaftliches Wirken aufarbeiten. Bisher wurde unter anderem schon die Rolle des betroffenen Landesjugendamtes in Berlin untersucht. Das Land Berlin fordert, dass nun auch andere Bundesländer untersucht werden - das Land Niedersachsen solle sich daran finanziell beteiligen.

Sexueller Missbrauch von Kindern

"Pädophile Männer können schwer erziehbare Jungen besser erziehen" lautete damals die These des Sozialpädagogen Helmut Kentler. Diese These unterstützen in den 1980er Jahren weitere Professoren und sogar Behörden wie das Landesjugendamt in West-Berlin. Die Folge: Kinder wurden an zum Teil vorbestrafte Pädo-Kriminelle als Pflegeväter vermittelt - ein pädophiles Netzwerk konnte entstehen. Ein Forschungsbericht der Uni Hildesheim hatte dies aufgedeckt.

Lüneburger Professor war Teil des Netzwerks

Der Forschungsbericht hat ergeben, dass auch der Lüneburger Professor Colla in dem Netzwerk Kentlers ein zentraler Akteur war. Er hatte in den 1980er Jahren Pflegekinder bei sich aufgenommen und sexuell missbraucht. "Das Besondere an Kentler und Colla ist, dass das eigentlich ja gar keine Familien waren, das waren einfach Professoren, die aufgrund dessen, dass sie einfach ihren Status ins Spiel gebracht haben, und ihrer Expertise dann auch als kompetent galten, um mit den Kindern umzugehen", sagt der Erziehungswissenschaftler Jürgen Oelkers. Das Geschehene dürfe nicht vergessen werden. Daher wird auch die Familienministerkonferenz in Bremen am 23. Mai das Thema aufgreifen.

