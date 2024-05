Stand: 13.05.2024 20:36 Uhr A26 nachts zwischen Jork und Neu Wulmstorf gesperrt

Die Autobahn 26 muss nur ein Jahr nach der Freigabe des jüngsten Abschnitts für eine Neu-Asphaltierung gesperrt werden. Das betrifft laut Autobahn GmbH den Abschnitt zwischen Jork und Neu Wulmstorf. Die Einschränkungen gelten zwischen 22 Uhr und 5 Uhr. In der Nacht vom 13. zum 14. Mai und in der Nacht Nacht vom 14. zum 15. Mai wird die Richtungsfahrbahn nach Hamburg gesperrt. Vom 15. auf den 16. Mai sowie vom 16. auf den 17. Mai gilt die Sperrung für die Autobahn Richtung Stade. Als Ausweichstrecke empfiehlt die Autobahn GmbH die Bundesstraße 73. Es handelt sich laut eines Sprechers der Autobahn GmbH um Gewährleistungsarbeiten an dem erst vor etwas mehr als einem Jahr freigegebenen Streckenabschnitt.

