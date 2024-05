Stand: 14.05.2024 07:33 Uhr 800.000 Euro Schaden: Großfeuer zerstört Gärtnerei in Bleckede

Ein Feuer hat am Montagabend eine Gärtnerei in Bleckede (Landkreis Lüneburg) zerstört. Nach Angaben der Polizei wurde die Feuerwehr gegen 20.00 Uhr alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand ein Gewächshaus mit einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach bereits vollständig in Flammen. Auch das Dach des benachbarten Gewächshauses war bereits geschmolzen. Nach Angaben der Feuerwehr wurden bei den Löscharbeiten ein 20-jähriger Mann aus dem Umfeld der Gärtnerei sowie ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Notfallseelsorger betreuten die Betroffenen. Das Feuer war in einem Restmüllcontainer ausgebrochen und von dort auf die Gärtnerei übergesprungen, so die Polizei.

