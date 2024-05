Stand: 14.05.2024 08:54 Uhr Von Kiew nach Straßburg: "Race4Europe" fährt durch Heidekreis

Mit einer Fahrradtour von Kiew nach Straßburg werben Mitglieder des Vereins "demokratieverliebt" für die Teilnahme an der Europawahl. Unter dem Motto "Race4Europe" fahren sie durch Polen, Deutschland, Belgien, die Niederlande und Luxemburg bis nach Frankreich. Ein Großteil der Strecke werde mit dem Fahrrad zurückgelegt, sagt Timo Albeshausen, Berufsschullehrer in Walsrode (Heidekreis) und einer der Hauptinitiatoren. Am 7. Mai ist die Gruppe in Kiew gestartet, am Montag fuhr sie durch den Heidekreis. Dort brachte sie eine Fackel von der Berufsbildenden Schule (BBS) Soltau zur BBS Walsrode. "Race4Europe" macht während der Reise immer wieder Halt an Schulen, die den europäischen Gedanken in ihrem Konzept haben. Dabei wird immer eine Fackel symbolisch von Ort zu Ort getragen. In einem Reisetagebuch werden Wünsche von Schülerinnen und Schülern festgehalten. Geplante Ankunft in Straßburg ist am 23. Mai. Dann will der Verein die Fackel während einer offiziellen Zeremonie im Europäischen Parlament übergeben.

