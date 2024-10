Stand: 01.10.2024 14:25 Uhr Kontrolle landwirtschaftlicher Fahrzeuge: Mängel bei 84 Prozent

Bei einer Kontrollaktion im Landkreis Lüneburg hat die Polizei am Montag bei 84 Prozent der landwirtschaftlichen Fahrzeuge Mängel festgestellt. Dazu zählten nach Angaben der Polizei zum Beispiel überladene Ernteanhänger und ungesicherte Holztransporte. Zudem entdeckten die Beamten technische Mängel an den Treckern und Anhängern. Lediglich sechs der 37 kontrollierten Fahrzeuge erfüllten alle Anforderungen, um am Straßenverkehr teilnehmen zu dürfen. An zwölf Fahrzeugen waren die Mängel so gravierend, dass die Polizei die Weiterfahrt untersagen musste. Vier Mal im Jahr führt die Polizeidirektion derartige Kontrollen mit bis zu 25 speziell ausgebildeten Beamtinnen und Beamten durch. Die Lüneburger Polizeidirektion ist nach eigenen Angaben die einzige in Niedersachsen, die in dieser Form land- und fortwirtschaftliche Fahrzeuge überprüft.

Weitere Informationen Landwirtschaftliche Fahrzeuge: 92 Prozent fallen durch Kontrolle Bei der Verkehrskontrolle im Raum Lüneburg fielen 47 von 51 Fahrzeugen durch. 20 Personen wurde die Weiterfahrt untersagt. (07.08.2024) mehr

