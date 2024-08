Stand: 07.08.2024 16:03 Uhr Landwirtschaftliche Fahrzeuge: 92 Prozent fallen durch Kontrolle

Am Dienstag sind bei einer Verkehrskontrolle der Polizeidirektion Lüneburg 47 von 51 landwirtschaftlichen Fahrzeugen durchgefallen. Somit haben in den Landkreisen Stade, Harburg, Rotenburg, Lüneburg und dem Heidekreis laut Polizei lediglich vier der kontrollierten Fahrzeuge die nötigen Anforderungen erfüllt, um am Straßenverkehr teilnehmen zu dürfen. 20 Personen durften nicht weiterfahren. Das lag zum Beispiel an verrosteten Teilen, defekten Bremsen, kaputten Reifen oder lose befestigten Anhängern, hieß es. In einem Fall konnte zudem keine Betriebserlaubnis für einen selbst gebauten Ballentransportwagen vorgelegt werden. Demnach werde es dafür auch zukünftig keine Erlaubnis geben, da die gesetzlich erlaubten Maße überschritten wurden.

