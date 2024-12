Stand: 02.12.2024 09:38 Uhr Kinder müssen wegen Nagetier-Befall aus Kita in Schnega raus

In einer Kindertagesstätte in Schnega (Landkreis Lüchow-Dannenberg) haben sich Nagetiere in die Isolierung der Dächer eingenistet und diese zerstört. Die 34 Kinder werden deswegen nun übergangsweise im Gemeindehaus der Kirche betreut. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, sind die Nager zum Teil bereits verwest. Die Tierkadaver verbreiteten Gestank, hieß es. Die Kita besteht demnach aus Tipi-Zelten mit bodentiefen Dächern aus Blech, die bereits erhebliche Mängel aufweisen. Die Kinderbetreuung im Gemeindehaus sei allerdings nur eine Notlösung, so der Landkreis. Spätestens Anfang August 2025 sollen die Kinder in Containern unterkommen, bis der geplante Neubau der Kita fertig ist.

