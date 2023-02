Stand: 02.02.2023 21:21 Uhr Kind entdeckt drei lebende Störe in Tüte

In Stade hat ein Junge am Donnerstagnachmittag drei lebendige Störe in einer Plastiktüte gefunden. Als seine Mutter ihn abholte, habe er sie auf den Fund aufmerksam gemacht, so die Polizei. Daraufhin sei ein bislang unbekannter Mann vorbeigekommen. Er habe behauptet, dass die Fische ihm gehörten - der Junge und seine Mutter sie aber behalten könnten. Dann sei er mit einem E-Scooter weggefahren. Die Polizei setzte die drei jeweils rund 50 Zentimeter langen Störe daraufhin in einem Anglerteich in der Nähe aus.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 02.02.2023 | 06:30 Uhr