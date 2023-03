Stand: 03.03.2023 14:50 Uhr Hunderte Fische geraten in Pumpe von Schöpfwerk und sterben

Am Jeetzel-Schöpfwerk in Hitzacker (Landkreis Lüchow-Dannenberg) sind Hunderte Fische verendet. Die Tiere waren beim routinemäßigen Probebetrieb des Schöpfwerks in die Pumpen geraten. Nach Angaben des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) kommen derartige Vorfälle immer wieder mal vor. Erst im vergangenen Jahr waren im Jorker Fleet im Alten Land Hunderte Fische auf ähnliche Weise ums Leben gekommen. Naturschützer fordern deshalb schon seit längerer Zeit fischschonende Pumpen, wie sie zum Beispiel in niederländischen Schöpfwerken Standard sind. Das NLWKN wolle seine Anlagen entsprechend umrüsten und modernisieren, heißt es.

