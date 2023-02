Stand: 02.02.2023 21:05 Uhr Heidschnucken "Carla" und "Carlos" eröffnen die Lammzeit

Auf dem Schäferhof Neuenkirchen bei Soltau (Landkreis Heidekreis) sind die ersten Heidschnucken-Lämmer geboren worden. Als erste erblickten "Carla" und "Carlos" im Januar das Licht der Welt. Damit hat die Lammzeit in der Lüneburger Heide einige Tage früher als im vergangenen Winter begonnen. Allein in den vergangenen drei Wochen seien 50 neue Lämmer dazugekommen, sagte Schäfer Franz Butz. Überhaupt haben die Böcke während der Paarungszeit im September ganze Arbeit geleistet. Fast alle der insgesamt 400 Schnucken auf dem Schäferhof erwarten in diesen Tagen Nachwuchs. Und so wird sich die Größe der Herde bis Mai verdoppeln.

VIDEO: Die ersten Heidschnucken-Lämmer sind da (1 Min)

