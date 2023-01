Heidekreis: Wolf greift 600 Kilogramm schweres Pferd an Stand: 10.01.2023 17:59 Uhr Auf einer Weide im Soltauer Ortsteil Hötzingen (Landkreis Heidekreis) hat ein Wolf ein Pferd angegriffen. Das 600 Kilogramm schwere Tier mit einem Stockmaß von 1,73 Meter kam schwer verletzt in eine Klinik.

Der Angriff ereignete sich bereits Ende Dezember, wie der Hofbesitzer Jörg Eggers jetzt bekannt gab. Mit seiner Frau betreibt er in Hötzingen eine Trakehner-Zucht. Das ganze Jahr über können die Tiere dort auf der Weide stehen und sich bei Bedarf in einem offenen Stall unterstellen. In diesem Unterstand fiel offenbar ein Wolf eines der Tiere an.

Wolfsberater spricht von seltenem Vorfall

Das sechsjährige Pferd erlitt eine schwere Bissverletzung am Hinterbein und musste bereits zwei Mal operiert werden. Ein Wolfsberater aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg sprach angesichts der Größe des Pferdes von einem eher seltenen Vorfall. Für Wölfe sei bei einem Angriff allerdings nicht die Größe der Beutetiere entscheidend, sondern wie wehrhaft sie sind.

Pferdebesitzer fordert Vergrämungsmaßnahmen

Ende September vergangenen Jahres wurde ein ähnlicher Fall bekannt: Ein Wolf hatte das Pony von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in Burgdorf in der Region Hannover getötet. Auch Rinder wurden in Niedersachsen in den vergangenen Jahren mehrfach von Wölfen gerissen. Der jetzt betroffene Pferdebesitzer Jörg Eggers will keine aufgeladene Diskussion um den Wolf schüren. Der Wolf sei da und das akzeptiere er, sagte er dem NDR in Niedersachsen. Aber es müssten Vergrämungsmaßnahmen zugelassen werden, um sie beispielsweise mithilfe von Gummigeschossen aus bestimmten Bereichen fernzuhalten.

