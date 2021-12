Grundwasser aus Nordheide: Hamburg Wasser legt Berufung ein

Hamburg Wasser will mehr Wasser aus der Nordheideregion pumpen, als dem Unternehmen per Gerichtsurteil zusteht. Der Hamburger Wasserversorger hat nach eigenen Angaben Berufung am Oberverwaltungsgericht Lüneburg eingereicht. Vorausgegangen war ein Urteil, nach dem das Unternehmen pro Jahr etwas mehr als 16 Millionen Kubikmeter aus dem Landkreis Harburg fördern darf. In der Hansestadt sollen mit dem Wasser aus der Nordheide rund 300.000 Menschen versorgt werden - aus Gründen der Sicherheit müsse es Hamburger Wasser genehmigt werden, mehr als 18 Millionen Kubikmeter pumpen zu dürfen, heißt es von dem Unternehmen.

