Glätte-Unfälle im Landkreis Stade: Ein Schwerverletzter Stand: 06.03.2023 13:06 Uhr Im Landkreis Stade haben sich in der Nacht zu Montag und am frühen Morgen mehrere Unfälle wegen Schnee und Glätte ereignet. Ein Transporterfahrer wurde schwer verletzt.

Laut Polizei war der 29-Jährige auf der A26 mit seinem Fahrzeug ins Schleudern geraten, nachdem er ein vor ihm fahrendes Auto überholt hatte. Der Transporter kippte zur Seite, die Fahrerin des überholten Autos bremste daraufhin stark und prallte gegen die Leitplanke. Sie wurde leicht, der Transporterfahrer schwer verletzt. Die Autobahn war in Richtung Hamburg zwischen den Anschlussstellen Stade-Ost und Dollern gesperrt. Rund eine Stunde später verlor ein 21-Jähriger auf der A26 die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte ebenfalls gegen die Leitplanke. Bei dem Unfall wurde der junge Mann leicht verletzt. Die Autobahn war zwischen Horneburg und Dollern gesperrt. Es kam zu "erheblichen Behinderungen" im Berufsverkehr, so die Polizei. Bei einem weiteren Unfall drohte ein Lkw auf die Seite zu kippen. Der Fahrer war in der Nähe von Dollern von der Straße abgekommen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 06.03.2023 | 13:30 Uhr