Forderung aus Stade: Rechtsanspruch auf Kita-Platz aussetzen Stand: 21.07.2022 17:45 Uhr Der Landkreis Stade schlägt in einem Brandbrief Alarm: Weil Personal fehlt, fordert die Verwaltung vom Land, den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz auszusetzen. Kritik gibt es auch an der Beitragsfreiheit.

Der Rechtsanspruch vermittele den Eindruck, dass ausreichend Kita-Plätze zur Verfügung stünden, heißt es in einer Mitteilung des Landkreises. "Das ist mangels Personalressourcen schlichtweg nicht der Fall." Für den Landkreis steht fest: Das Land müsse mehr Mittel im Haushalt bereitstellen.

Landkreis: Eltern sollten wieder Beiträge zahlen

Auch die von der rot-schwarzen Landesregierung eingeführte Beitragsfreiheit sorgt in Stade für Ärger. Sie könne ohne das notwendige Personal und das nötige Geld nicht vollständig umgesetzt werden, heißt es. Der Landkreis fordert deshalb, dass Eltern abhängig von ihrem Einkommen einen Beitrag zur Finanzierung der Ausbildung des Kita-Personals leisten sollen.

Tonne: "Ende der Beitragsfreiheit wird es nicht geben"

Kultusminister Grand Hendrik Tonne wies die Forderungen zurück. Der SPD-Politiker betonte, sie seien völlig aus der Zeit gefallen und entsprächen nicht den Bedarfen von Eltern und Kindern. "Ein Ende der Beitragsfreiheit wird es nicht geben", so Tonne. Sie sei eine Errungenschaft für viele Familien. "Es geht darum, dass der Zugang zu Bildung gebührenfrei sein muss."

"Unsere Bemühungen zeigen Wirkung"

Mit Blick auf den Fachkräftemangel machte der Kultusminister deutlich, dass in dieser Wahlperiode 3.000 zusätzliche Ausbildungsplätze entstanden seien. Mehr als 18.000 Menschen befänden sich derzeit in der Ausbildung. "Unsere Bemühungen, Fachkräfte in die Kitas zu bekommen, zeigen Wirkung. Aber es muss deutlich weitergehen", sagte Tonne.

