Stand: 06.05.2024 17:56 Uhr Unbekannte koppeln in Bahnhof 19 Waggons von Güterzug ab

Unbekannte Täter haben im Bahnhof Eschede (Landkreis Celle) eine Zwangsbremsung eines Güterzugs verursacht. Nach ersten Erkenntnissen manipulierten der oder die Täter am Sonntagnachmittag die Wagenkupplungen an einem abgestellten Güterzug, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Dabei trennten sie 19 Waggons von der Lok. Bei der Anfahrt des Zuges seien die Bremsen automatisch aktiviert und eine Zwangsbremsung eingeleitet worden, hieß es. Schäden gab es demnach keine. Der betroffene Güterzug stand laut der Ermittler zuvor von 17.08 Uhr bis 17.40 Uhr auf dem Durchfahrtsgleis des Bahnhofs. Während dieser Zeit soll die Tat stattgefunden haben. Die Bundespolizeiinspektion Bremen ermittelt wegen Störung öffentlicher Betriebe und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (0421) 1 62 99 77 77.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 06.05.2024 | 15:00 Uhr