Stand: 29.10.2024 10:35 Uhr Teil der Brandserie? Lagerhalle in Amt Neuhaus in Flammen

In der Nacht zu Dienstag ist in der Gemeinde Amt Neuhaus (Landkreis Lüneburg) eine 800 Quadratmeter große Lagerhalle abgebrannt. Die Halle im Ort Niendorf ist nach Angaben der Polizei so schnell in Flammen aufgegangen, weil darin Stroh gelagert wurde. Personen sind bei dem Brand nicht verletzt worden. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 200.000 Euro. Gestern hatten die Beamten erklärt, dass sie die Suche nach einem Brandstifter verstärken wollen, nachdem in der Nacht zu gestern bereits eine Scheune und geschichtete Strohballen auf einem Feld in Flammen standen. In der Gemeinde Amt Neuhaus brennt es seit mittlerweile zwei Jahren immer wieder, ohne dass eine natürliche Ursache oder technischer Defekt erkennbar sind.

