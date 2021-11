Stand: 05.11.2021 13:02 Uhr Feierlicher Appell: Niedersachsen ehrt Panzerlehrbrigade 9

Das Land Niedersachsen ehrt die größtenteils am Standort Munster stationierte Panzerlehrbrigade 9. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) wird ihr am Sonnabend im Rahmen eines feierlichen Appells vor dem Landtag den Namenszusatz "Niedersachsen" verleihen. Solche Beinamen haben in der Geschichte eine lange Tradition. Damit soll die über Jahrzehnte andauernde Verbundenheit der Soldatinnen und Soldaten mit dem Land Niedersachsen geehrt werden. Nach Angaben der Bundeswehr darf die Munsteraner Brigade multinationale Landoperationen bei friedenserhaltenden oder friedenserzwingenden Auslandseinsätzen der Bundeswehr planen, vorbereiten und ausführen.

