Stand: 04.11.2022 16:53 Uhr Elektroniker aus Bienenbüttel misst sich mit den Besten

In der kommenden Woche messen sich die besten Elektroniker der Republik beim Deutschen Leistungswettbewerb in Oldenburg. Auch Niedersachsen stellt einen Teilnehmer: Jonas Otter aus Bienenbüttel im Landkreis Uelzen hat sich über den Niedersächsischen Landeswettbewerb für die Endrunde qualifiziert. Der 23 Jahre alte Mann arbeitet bei einem Uelzener Motoren-Hersteller. Für ihn sei Elektroniker ein Traumberuf, er sehe großes Potenzial, sagte er dem NDR in Niedersachsen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 04.11.2022 | 15:00 Uhr