Elbe-Radwanderbus stellt neuen Fahrgastrekord auf

Der Elbe-Radwanderbus hat in diesem Jahr einen neuen Fahrgastrekord verzeichnet. Einer Fahrgastbefragung des Tourismusverbandes zufolge nutzten in dieser Saison 8.500 Urlauber und Ausflügler den Bus mit Fahrradanhänger. Damit habe sich die Zahl der Fahrgäste im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt, teilte der Landkreis Stade mit. Thorsten Heinze, Erster Kreisrat des Landkreises, führt den Erfolg auf die überarbeitete Streckenführung zurück. Zudem sei der Radwanderbus seit dieser Saison in den HVV-Tarif eingebunden und akzeptiere das Deutschland- Ticket, was die Attraktivität des Angebots deutlich steigere. Für das kommende Jahr haben die Verantwortlichen eine Saisonverlängerung beschlossen. Der Elbe-Radwanderbus fährt dann von Mai bis Ende Oktober.

