Stand: 17.04.2024 18:33 Uhr Quer durchs Alte Land: Radwanderbus mit Deutschlandticket nutzbar

Der Elbe-Radwanderbus im Landkreis Stade kann in diesem Jahr mit dem Deutschlandticket benutzt werden. Das teilte der Verkehrsbetrieb KVG Stade auf seiner Webseite mit. Außerdem sei der Radwanderbus nun in den hvv, also in den Öffentlichen Personennahverkehr Hamburgs, integriert, sagte der Landrat des Landkreises Stade Kai Seefried (CDU). Änderungen gibt es laut der KVG auch beim Routenverlauf der zwei Buslinien: Demnach entfällt der Abschnitt nach Horneburg und Harsefeld. Außerdem bringt nun ein Rufbus Fahrgäste ab der Haltestelle Geversdorf/Oste zum Natureum. Die Fahrzeiten sind bereit jetzt online einsehbar. Der Elbe-Radwanderbus fährt dieses Jahr vom 1. Mai bis 29. September.

Schlagwörter zu diesem Artikel Öffentlicher Nahverkehr