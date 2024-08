Stand: 20.08.2024 06:51 Uhr Neuer Teil des Elberadwegs: Zwölf Kilometer Route im Kreis Harburg

Im Landkreis Harburg gibt es ab sofort einen neuen zwölf Kilometer langen Abschnitt des Internationalen Elberadwegs. Damit können Fahrradfahrer ab der Elbfähre Zollenspieker künftig das ganze Jahr auf einem eigenen Weg linkselbisch bis nach Hamburg fahren, teilte der Landkreis Harburg mit. Das neue Teilstück führt vom Fähranleger in Hoopte über Fliegenberg, Over und Bullenhausen. Plaketten mit dem Logo des Elberadwegs helfen dabei, sich zu orientieren. Die neue Route ist außerdem an fünf Haltestellen des Rad-Wanderbusses „ELB-Shuttle“ angebunden. Fahrräder können auf einem Anhänger mitgenommen werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 20.08.2024 | 08:30 Uhr