Stand: 22.03.2023 08:01 Uhr Drochtersen: Zwei Menschen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ein 83-Jähriger Autofahrer ist am Dienstagnachmittag mit seinem Wagen bei Drochtersen (Landkreis Stade) von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Nach Angaben der Polizei prallte der Wagen gegen einen Baum, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die 76-jährige Beifahrerin wurde im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Beide Insassen kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Kreisstraße 27 war in Höhe Drochtersen zeitweise gesperrt. Nach Angaben der Polizei ist möglicherweise ein zweiter Wagen in den Unfall verwickelt. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

