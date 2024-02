Stand: 12.02.2024 09:02 Uhr Darf Schweinezuchtanlage erweitert werden? OVG entscheidet

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg befasst sich am Montag erneut mit der umstrittenen Erweiterung einer Schweinezuchtanlage in der Gemeinde Dahlenburg (Landkreis Lüneburg). Die Bundes Hybrid Zucht Programm GmbH (BHZP), eines der größten deutschen Schweinezuchtunternehmen, will unter anderem ein neues Stallgebäude errichten. Außerdem soll die Gülle aus der Anlage über eine 1,6 Kilometer lange, unterirdische Gülleleitung zu einer Biogasanlage geführt werden. 2018 hatten Gegner den Bau bereits juristisch stoppen können. Daraufhin wurde der Bebauungsplan geändert. Auch dagegen wendet sich nun ein Umweltverband.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 12.02.2024 | 06:30 Uhr